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{{ timeAgo('2023-03-07 14:14:59 -0600') }} football Edit

Player Q&A: Jones, Mullen, Williams, Fitzgerald discuss Indiana pro day

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Indiana's Cam Jones, Tiawan Mullen, Jaylin Williams and Bryant Fitzgerald met with the media following the Hoosiers' Pro Day on Tuesday.

Above are their full Q&As.

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