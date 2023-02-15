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{{ timeAgo('2023-02-15 22:33:24 -0600') }} basketball Edit

Player Q&A: Jackson-Davis, Thompson Discuss Northwestern

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Trayce Jackson-Davis and Race Thompson discuss Indiana's mid-week contest loss at Northwestern.

Above is the full Q&A.

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