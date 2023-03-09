News More News
{{ timeAgo('2023-03-09 17:19:14 -0600') }} basketball Edit

Player Q&A: Jackson-Davis, Hood-Schifino preview Big Ten Tournament

Kyler Staley • TheHoosier
Basketball Recruiting Analyst
@kylerstaley

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Indiana senior forward Trayce Jackson-Davis and freshman guard Jalen Hood-Schifino previews the Big Ten Tournament and discusses where Indiana stands heading into postseason play.

The Hoosiers play on Friday night at approx. 9 pm ET and will face the winner of 6-seed Maryland vs 14-seed Minnesota.

Above is the full Q&A.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}