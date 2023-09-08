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Player Q&A: Indiana players discuss win over Indiana State

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Multiple Indiana players met with the media to discuss Indiana's 41-7 win over Indiana State.

Above are their full Q&As.

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