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Player Q&A: Indiana players discuss loss to Ohio State

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Indiana players Tayven Jackson, Brendan Sorsby, Cam Camper, Jaylin Lucas, Aaron Casey and Andre Carter met with the media following Indiana's 23-3 loss on Saturday afternoon.

Above are their full Q&As.

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