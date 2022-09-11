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Player Q&A: Conner Bazelak, AJ Barner discuss 35-22 win over Idaho

Kyler Staley • TheHoosier
Basketball Recruiting Analyst
@kylerstaley

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Indiana quarterback Connor Bazelak and tight end AJ Barner recap Indiana's win over Idaho.

Above is full Q&A.

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