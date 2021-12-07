 TheHoosier - Player Q&A: Anthony Leal discusses role, previews Wisconsin
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Player Q&A: Anthony Leal discusses role, previews Wisconsin

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

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Indiana guard Anthony Leal speaks with the media ahead of the Hoosiers matchup with Wisconsin.

Above is the full Q&A.

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