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Opposing View: Wisconsin's Luke Fickell previews Indiana

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Wisconsin head coach Luke Fickell met the media this week to discuss the Badgers' loss to Ohio State and this weekend's upcoming matchup with Indiana.

Above is his full Q&A.

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