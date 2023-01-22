News More News
{{ timeAgo('2023-01-22 13:55:37 -0600') }} basketball Edit

Opposing View: Tom Izzo discusses IU's 82-69 win over Michigan State

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Michigan State head coach Tom Izzo met with the media following Indiana's 82-69 victory over the Spartans on Sunday.

Above is the full Q&A.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}