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Opposing View: OSU's Ryan Day recaps victory over Ohio State

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Ohio State head coach Ryan Day met with the media following the Buckeyes' 23-3 victory over Indiana on Saturday afternoon.

Above is the full Q&A.

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