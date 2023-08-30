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Opposing View: OSU HC Ryan Day discusses matchup with Indiana

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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On Tuesday, Ohio State head coach Ryan Day met with members of the media to discuss the Buckeyes' season-opening contest with Indiana, this Saturday in Bloomington's Memorial Stadium.

Above is his full Q&A.

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