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Opposing View: Michigan State's Harlon Barnett previews Indiana

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Michigan State interim head coach Harlan Barnett met the media on Monday to discuss the Spartan's upcoming matchup this weekend versus Indiana.

Above is the full Q&A:

Ryan O'Bleness of Rivals' Spartans Illustrated has a write-up of the presser here.

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