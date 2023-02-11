News More News
{{ timeAgo('2023-02-11 19:49:10 -0600') }} basketball Edit

Opposing View: Juwan Howard, Hunter Dickinson Discuss Indiana's 62-61 Win

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Michigan head coach Juwan Howard and center Hunter Dickinson met with the media following Indiana's 62-61 win over the Wolverines on Saturday evening.

Above are the full Q&As.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}