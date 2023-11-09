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Opposing View: Illinois' Bret Bielema previews Indiana

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Illinois football head coach Bret Bielema met the media to preview the upcoming matchup this weekend between the Illini and Indiana.

Above is the full Q&A.

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