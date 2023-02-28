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Opposing View: Fran McCaffery, Iowa players discuss victory over Indiana

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Iowa head coach Fran McCaffery and players Kris Murray, Filip Rebraca and Tony Perkins met with the media following Iowa's 90-68 victory over Indiana on Tuesday night.

Above are the full Q&As.

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