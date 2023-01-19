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Opposing View: Brad Underwood discusses Indiana's 80-65 win over the Illini

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Illinois head coach Brad Underwood met with the media following Indiana's 80-65 win over the Illini on Thursday night.

Above is the full Q&A.

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