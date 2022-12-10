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Opposing View: Arizona HC Tommy Lloyd, players recap win over Indiana

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Arizona head coach Tommy Lloyd and players Kerr Kriisa and Oumar Ballo discussed the Wildcats' 89-75 win over Indiana on Saturday night in "The Clash."

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