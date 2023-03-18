News More News
{{ timeAgo('2023-03-18 17:34:35 -0500') }} basketball Edit

Opposing Q&A: Miami Prepares for Matchup With Indiana

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}