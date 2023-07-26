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Media Day Q&A: Big Ten Commissioner Tony Petitti opens Media Days

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Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

New Big Ten Commissioner Tony Petitti addressed the general media for the first time since taking the position to open Big Ten Media Days in Indianapolis on Wednesday morning.

Above is the full Q&A.

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