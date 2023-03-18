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Locker Room Q&A: Miami Preview

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

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Indiana opened the locker room to the media Saturday afternoon ahead of Indiana's second-round matchup with Miami.

Below are the exchanges.

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