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JUST IN: Oregon transfer Anthony Jones commits to Indiana

Alec Busse • TheHoosier
Associate Publisher
@alec_busse
Alec Busse is the associate publisher of the Hoosier, the Indiana Rivals website. Alec is the lead reporter for Indiana football and men's basketball for the Hoosier and coordinates all content.

On Monday, Indiana football made another addition in the transfer portal with the addition of Oregon transfer linebacker Anthony Jones.

Jones transfers to Indiana after one season at Oregon in 2022 where he had recorded just one tackle last season in Oregon's 49-10 win over Colorado.

In the transfer portal Jones had offer from Houston, Cal, Texas, Tech, San Diego St, Utah State.

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Jones committed to Indiana out of high school as a three-star prospect. He was the 20th-ranked linebacker in the class of 2022.

He signed with Oregon over scholarship offers from Arizona, Colorado, Florida Atlantic and Miami (Fla.). He took official visits to both Oregon and Miami before committing to the Ducks in December.

The Hoosiers have now added 20 transfers this offseason.

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