Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Jackson-Davis credits NBA preparedness to Mike Woodson, Indiana

Bloomington's #1 Honda Dealer
Bloomington's #1 Honda Dealer
Zach Browning • TheHoosier
Staff Writer
@ZachBrowning17

Subscribe to TheHoosier.com for Indiana football and basketball news and recruiting and access to TheHoosier's premium message boards.

San Francisco, Ca. - Monday night, former Indiana basketball star Trayce Jackson-Davis appeared in his second career game for the Golden State Warriors.

The Greenwood, Indiana native came off the bench for the Warriors, scoring 13 points and grabbing nine rebounds in 20 minutes of play in a 20-point win over the New Orleans Pelicans. Jackson-Davis collected his first NBA points in the first quarter with a two-handed slam off an assist from Chris Paul.

After the rookie's performance, Jackson-Davis was asked by the Warriors' television crew about how playing for Mike Woodson prepared him for the NBA.

"Coach Woodson did a great job preparing me in the two years that he had me," Jackson-Davis responded. "The style of offense that we ran and defensive coverages all translated over, so it's a huge thanks to him and the Indiana family."

–––––

Like this content? Join the conversation on TheHoosier.com's premium message boards and subscribe today!

– Follow TheHoosier on Twitter and Facebook!

– Subscribe to TheHoosier on YouTube for more content

TheHoosier's Premium Football Board and Premium Hoops Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement