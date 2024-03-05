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IUFB Pro Day Q&As: NFL hopefuls Casey, Pierre meet media

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON, Ind. – Tuesday afternoon, multiple NFL Draft hopefuls from Indiana went through the Hoosiers' Pro Day workouts in front of scouts from every NFL team and others.

After, they met the media to chat about their experiences.

Below are the full Q&As.

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