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IUBB Preview Q&A: Xavier Johnson meets media ahead of Maryland matchup

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON, Ind. – Indiana basketball sixth-year senior point guard Xavier Johnson met the media on Friday morning to discuss the home stretch of the season and the upcoming game versus Maryland this Sunday.

Above is the full Q&A.

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