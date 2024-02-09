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IUBB Preview Q&A: Trey Galloway discusses upcoming Purdue matchup

Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON, Ind. – Senior guard Trey Galloway met the media on ... to discuss Indiana's upcoming game with Purdue this weekend in West Lafayette.

Above is the full Q&A.

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