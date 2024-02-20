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IUBB Preview Q&A: Mike Woodson meets media ahead of Nebraska

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON, Ind. – Indiana basketball head coach Mike Woodson met the media on Tuesday morning to discuss IU's upcoming game with Nebraska on Wednesday night inside Simon Skjodt Assembly Hall.

Above is his full Q&A.

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