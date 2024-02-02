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IUBB Preview Q&A: Kel'el Ware meets media ahead of Penn State matchup

Bloomington's #1 Honda Dealer
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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON, Ind. – Indiana sophomore center Kel'el Ware met the media on Friday ahead of the Hoosiers' upcoming matchup with Penn State on Saturday.

Above is his full Q&A.

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