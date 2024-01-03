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IUBB Postgame Q&A: Woodson, Ware talk loss to Nebraska

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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LINCOLN, Neb. – Indiana head coach Mike Woodson and sophomore forward Kel'el Ware met the media after IU's 86-70 loss at Nebraska on Wednesday night.

Above are the full Q&As.

(Thanks to WIUX broadcaster Cruz Martin for assisting in the video coverage in Lincoln.)

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