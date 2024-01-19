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IUBB Postgame Q&A: Woodson, Reneau talk Indiana's loss to No. 11 Wisconsin

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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MADISON, Wisc. – Indiana head coach Mike Woodson and sophomore forward Malik Reneau met the media after IU's 91-79 loss to Wisconsin Friday night.

Above are the full Q&As.

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