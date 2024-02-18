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IUBB Postgame Q&A: Woodson & players talk IU-Northwestern

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Zach Browning • TheHoosier
Staff Writer
@ZachBrowning17

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BLOOMINGTON, Ind. - Indiana head coach Mike Woodson as well as Gabe Cupps and Kel'el Ware met with the media after the Hoosiers' 76-72 loss to Northwestern on Sunday afternoon.

Below are their full Q&As.

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