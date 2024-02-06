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IUBB Postgame Q&A: Woodson, Leal, Galloway and Reneau talk Ohio State win

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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COLUMBUS, Oh. – Indiana basketball head coach Mike Woodson and player met the media after the Hoosiers' ... Ohio State on Tuesday evening.

Above are their full Q&As.

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