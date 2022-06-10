 TheHoosier - ISB 6/10/22
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ISB 6/10/22

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

Joined by Dylan Sinn, Alec Lasley and Zach Osterman.

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