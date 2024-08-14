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Indiana Sports Beat Radio Wednesday 8/14/24
Jim Coyle
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TheHoosier
Publisher
Indiana University '91 BA Speech Communication, former television sports anchor at WLKY-CBS, WJFW-NBC, KNDU-NBC, current host on Indiana Sports Beat Radio and "After The Game" with Todd Leary
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ISB Radio Wednesday 8/14/24 Joined by Dylan Sinn, Rick Bozich, and Kyle Neddenriep. IUFB loses offensive lineman for the season, chances of Indiana landing QB Juju Lewis, NFL using guardian caps in games - CFB, HSFB?
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