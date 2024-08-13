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Indiana Sports Beat Radio 8/13/24
Jim Coyle
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TheHoosier
Publisher
Indiana University '91 BA Speech Communication, former television sports anchor at WLKY-CBS, WJFW-NBC, KNDU-NBC, current host on Indiana Sports Beat Radio and "After The Game" with Todd Leary
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Indiana Sports Beat Radio show 8/13/2024 Joined by Mike DeCourcy.
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