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Indiana Sports Beat Radio 8/12/2024
Jim Coyle
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TheHoosier
Publisher
Indiana University '91 BA Speech Communication, former television sports anchor at WLKY-CBS, WJFW-NBC, KNDU-NBC, current host on Indiana Sports Beat Radio and "After The Game" with Todd Leary
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Indiana Sports Beat Radio 8/12/2024 Joined by Dustin Dopirak and Greg Rakestraw
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