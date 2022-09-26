News More News
{{ timeAgo('2022-09-26 07:09:22 -0500') }} football Edit

Indiana Sports Beat 9/26/2022

John Alden • TheHoosier
Producer

Joined by Don Fischer, Dustin Schutte, & Dustin Dopirak

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}