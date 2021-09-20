 TheHoosier - Indiana Sports Beat 9/20/2021
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Indiana Sports Beat 9/20/2021

John Alden • TheHoosier
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Joined by Don Fischer, Charlie Miller, Ron Felling, & Jim Reamer

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