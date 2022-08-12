 TheHoosier - Indiana Sports Beat 8/12/2022
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Indiana Sports Beat 8/12/2022

John Alden • TheHoosier
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Joined by Dustin Schutte, Alec Lasley, Zach Osterman, Mitchell Paige & Jeffrey the Greek.

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