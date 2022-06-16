 TheHoosier - Indiana Sports Beat 6/16/2022
News More News
{{ timeAgo('2022-06-16 07:13:06 -0500') }} football Edit

Indiana Sports Beat 6/16/2022

John Alden • TheHoosier
Producer

Joined by Matt Taylor, Rick Bozich, Chris Denari, & Sherron Wilkerson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}