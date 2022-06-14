 TheHoosier - Indiana Sports Beat 6/14/2022
News More News
{{ timeAgo('2022-06-14 07:05:00 -0500') }} football Edit

Indiana Sports Beat 6/14/2022

John Alden • TheHoosier
Producer

Joined by Kevin Brockway & Chronic Hoosier

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}