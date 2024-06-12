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Indiana Sports Beat- 6/12/2024
Tyler Smith
•
TheHoosier
Senior Writer
Joined by Dylan Sinn, Kyle Neddenriep, and Rick Bozich.
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