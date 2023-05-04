News More News
{{ timeAgo('2023-05-04 07:19:30 -0500') }} football Edit

Indiana Sports Beat 5/4/2023

John Alden • TheHoosier
Producer

Joined by Matt Taylor, Dylan Sinn, & AJ Moye

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}