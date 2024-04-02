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Indiana Sports Beat: 4/2/2024

Tyler Smith • TheHoosier
Senior Writer
@TylerSmith_ISL

Joined by Robbie Hummel, Mike DeCourcy, Dylan Sinn, Chronic Hooiser, and Shannon Griffith


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