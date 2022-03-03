 TheHoosier - Indiana Sports Beat 3/3/2022
News More News
{{ timeAgo('2022-03-03 07:08:36 -0600') }} football Edit

Indiana Sports Beat 3/3/2022

John Alden • TheHoosier
Producer

Joined by Dustin Schutte, Matt Taylor, Derrick Jackson, & Chris Denari

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}