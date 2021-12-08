 TheHoosier - Indiana Sports Beat 12/8/21
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Indiana Sports Beat 12/8/21

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

Joined by Bob Kravitz and Rick Bozich.

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