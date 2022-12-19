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Indiana Sports Beat 12/19/2022

John Alden • TheHoosier
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Joined by Don Fischer, Dustin Schutte, & Dustin Dopirak

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