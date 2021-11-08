 TheHoosier - Indiana Sports Beat 11/8/2021
News More News
{{ timeAgo('2021-11-08 07:45:37 -0600') }} football Edit

Indiana Sports Beat 11/8/2021

John Alden • TheHoosier
Producer

Joined by Don Fischer, Charlie Miller, Jim Reamer, & more

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}