News More News
{{ timeAgo('2022-11-03 07:17:06 -0500') }} football Edit

Indiana Sports Beat 11/3/2022

John Alden • TheHoosier
Producer

Joined by Dustin Schutte, Kyler Staley, & Chris Denari

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}