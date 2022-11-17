News More News
{{ timeAgo('2022-11-17 07:20:03 -0600') }} football Edit

Indiana Sports Beat 11/17/2022

John Alden • TheHoosier
Producer

Joined by Kevin Brockway, Matt Taylor, Mike DeCourcy, Kyler Staley, Chris Denrai, & Stephen Bardo

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}