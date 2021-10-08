 TheHoosier - Indiana Sports Beat 10/8/2021
News More News
{{ timeAgo('2021-10-08 07:38:00 -0500') }} football Edit

Indiana Sports Beat 10/8/2021

John Alden • TheHoosier
Producer

Live from Big Ten Basketball Media Days in Indianapolis

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}